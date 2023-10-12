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Компенсация за пересылку техники для дистанционного сотрудника: правила и обязательства

Добрый вечер. Если дистанционному сотруднику полагается по трудовому договору компенсация за пересылку техники, если чек предоставлен уже после увольнения, нужно ли в доход в натуральной форме включать и взносами облагать ?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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    Красный уголок бухгалтера

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