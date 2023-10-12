Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана
Компенсация за пересылку техники для дистанционного сотрудника: правила и обязательства
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Добрый вечер. Если дистанционному сотруднику полагается по трудовому договору компенсация за пересылку техники, если чек предоставлен уже после увольнения, нужно ли в доход в натуральной форме включать и взносами облагать ?
Подскажите коллеги . 01.09.23 Наша фирма на УСН выкупила долг (по договору цессии )по кредитному договору от 09.01.23 частично погашенного должником старому кредитору. Мы перечислили на расчётный счёт старого кредитора сумму по договору цессии.
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ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
В первую очередь, необходимо различать вызовы в налоговую инспекцию для дачи пояснений (например, при проведении так называемых «комиссий») и вызовы собственно на допрос.
Налоговики резервируют имущественные налоги с сальдо ЕНС, куда ИП платит взносы и другие налоги. Подходит срок уплаты, денег на сальдо не хватает, но ФНС не видит проблемы — заплатите еще раз. Вводится требование о продаже валютной выручки, указ еще не опубликовали, а его уже обсуждают. Работник может отправить заявление на увольнение телеграммой.
Закройте год по новым правилам бухучета! Подготовили для вас мастер-класс по ФСБУ и подробный разбор новых правил ведения воинского учета.
В этом видео я расскажу про подставу от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку.
Добрый вечер всем! Ну помогите пожалуйста советом! 1.Пришёл товар, и коробки заказывали специально потому что вечно помятые приходят. Меняем. Как их можно ли включить в себестоимость? 2. И машина котСебестоимость и коробки
Приветствую! Как перебросить сальдо НДС и налог на прибыль на ЕНС в 1с? image1464×662 31.3 KBКак перебросить сальдо НДС и налог на прибыль на ЕНС в 1с?
Добрый день! ИП на ПСН. Взяли патент с работниками на октябрь. До 31.10.23 нужно будет оплатить патент. Как правильно уменьшить сумму патента на страховые взносы за работников за октябрь? Оплатить в октябре, подать заявление на уменьшение патента и все? После уплаты подать уведомление об исчисленных налогах? Спасибо.
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При увольнении сотрудник должен получить все положенные ему выплаты в последний день работы: зарплату, неотгулянный отпуск, другие компенсации. Так гласит ст. 140 ТК. Если человека не было в офисе, компания должна перечислить деньги на следующий день после его требования о расчете. Но можно ли рассчитаться с работником раньше?
Компания (ОСНО) хочет передать по договору ссуды оборудование на 2 календ. недели для тестов.
Добрый день. Лизинг. Акт сверки по нулям. Все счета закрылись, кроме 76.07.2, висит остаток 1 тыс руб, это как раз выкупная стоимость. Не могу понять, где может рвать?
С 2023 года все платежи компания или ИП переводят на единый налоговый счёт (ЕНС). У этого счёта формируется сальдо, которое показывает, есть ли у плательщика налоговые задолженности или переплата. Подробнее о том, что такое сальдо и как оно формируется, читайте в нашей статье.
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Аванс и расчет — привычные понятия для работников. Авансом называется гонорар, который сотрудник получает за начало отработанного месяца. Расскажем, как его рассчитывают с учетом изменений 2023 года.
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Власти готовят поправки в НК и разработали направления налоговой политики на 2 года вперед. Подготовили небольшой обзор для бухгалтеров по УСН.
Подскажите пожалуйста что в настройках 1С не так. Формирую уведомление об исчисленных налогов. По НДФЛ в проводках движение НДФЛ не отображается налоговая куда начисляется сумма. В итоге в оборотке по счету 68.01.01 не перекрываются суммы. И в уведомлении следующего месяца сумма прибавляется за предыдущий месяц
Контент-маркетинг включает в себя создание и распространение ценного, актуального и последовательного контента с целью привлечения и удержания четко определенной аудитории.
Осень — идеальное время для уютного лежания под пледом, теплых носков, горячего чая и чтения атмосферных книг с осенним настроением. А еще подходят стихи про котов.
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