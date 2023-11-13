Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера
- Клерк с
- 09.10.2023
не на сайте
Бот для автоматической трансляции вопросов из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». Новости и общение бухгалтеров https://t.me/kubklerk
Как правильно обработать отгрузку на маркетплейсе Яндекс?
Вечер добрый! Маркетплейс Яндекс. Есть вопросы, нет ответов. Помогите, пожалуйста🤯🤯🤯 У меня ООО на ОСНО, продажи физлицам и бизнесу, 1С БП 8.3
Как решить проблему с займами АНО без их прощения?
Поставлена задача закрыть АНО. Деятельности в этом году нет, но у организации много займов, которые она не сможет отдать. Какие варианты возможны, кроме как прощение займов и принятие их в доходы?
Как погасить требование на уплату налога в 10 раз больше?
Добрый вечер.Бухгалтер сдал декларацию по налогу на прибыль за 9 мес, ошибившись в сумме на порядок. То есть, сдал в 10 раз больше. Увидели при получении требования на уплату. Сдали сразу же уточненку. Однако как я понимаю, будут камералить 3 мес. И что же, надо откуда-то взять эти деньги и заплатить иначе инкассо на счетах? Других вариантов нет?
Правомерно ли считать доход на УСН+патент за весь год 60 млн?
Добрый день. ИП на УСН, с января по октябрь один патент, в ноябре второй патент. В декабре УСН. От ИФНС прилетело уведомление, о том что мы превысили совокупный доход по итогам года 60 млн.руб. Но мы же не слетели с патента. Отработали патент и перешли на упрощённую. Почему считают за весь год 60 млн УСН+ патент, на сколько это правомерно?
Как прописать ФИО покупателя ФИЗЛИЦА в настройках печатных форм?
Добрый день. Возможно кто-то знает: как в настройках печатных форм прописать, чтобы в чек проставлялась фио покупателя ФИЗЛИЦА?
В каком банке лучше открыть валютный счёт при контракте с Китаем?
Добрый вечер. Заключили контракт с Китаем (неконтролируемый) в юанях. В каком банке лучше открыть валютный счёт? Оптимальные комиссии и надёжность перевода при нынешней ситуации в стране. Спасибо за ответы.
Когда отразить отгрузку по НДС и по прибыли?
Коллеги, добрый день! Подскажите по НДС. На товар выписали накладную и счёт фактуру 29 июня. Покупатель принял товар и подписал приемку Электронную (44фз) в июле. Товар льготный НДС не облагается. В каком квартале отгрузку отражать по НДС и по прибыли?
Надо ли включать резерв по сомнительным долгам во внереализационные расходы?
Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста🙏🙏🙏, приказ на создание резерва по сомнительным долгам в налоговом учёте надо делать при включении резерва во внереализационные расходы по прибыли? Делаю впервые, хочется обложиться соломкой по максимуму)) Спасибо большое!
Нужно ли всем делать отчет о прослеживаемости товаров?
Добрый день, коллеги. Подскажите, всем ли нужно делать отчет о прослеживаемости товаров?
Какая формула выгрузки и к сумме реализовано плюсуете баллы скидки?
Добрый день! Отчет по ОЗОНУ за октябрь при выгрузке в 1С какая формула выгрузки у вас получается? Вы к сумме реализовано плюсуете сумму баллов за скидку или нет?
Можно ли принять в расходы в 2023 году аренду авто 2022 года?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли принять на расходы в налоговом учете за аренду авто у физического лица, если оплата и начисления были в прошлом году в 2022. Убытков в 2022 году не было. Мы на УСН Д-Р. Бухгалтер разнося выписку не проставлял , что принимается в расходах НУ. Можно ли данные расходы принять в 2023 году?
Как настроить документооборот с налоговой после реорганизации?
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В октябре произошла реорганизация налоговых органов, нашу организацию привязали к налоговой в другом городе (у налоговой соответственно другой код и КПП). У нас реквизиты не изменились.
Как корректно отразить выручку в данной ситуации?
Здравствуйте, вопрос как корректно отражать выручку — до декабря 2022 года по договору стоит срок выполнения работ, но заказчик не принимал их до текущего периода ноябрь 2023, подписания акта не было, но и изменения сроков с дс тоже.
Какие сроки подачи заявления на получение патента на 2024 год?
Здравствуйте, подскажите, а есть ли сроки за которые можно подать заявление на получение патента на 2024 год? Сейчас уже можно подать?
Как решить вопрос с отрицательным сальдо ЕНС?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно решить вопрос с отрицательным сальдо ЕНС, которое образовалось в связи с подачей корректировок по НД по Прибыли за 2 и 3 квартал. После корректировок сальдо стало -500 тыс, а должно быть +500. Налоговая говорит что пока не пройдет камералка, так и будет.
Как обнулить счет организации при смене директора и возврате переплаты ИФНС?
Добрый день. Нам ИФНС вернула переплату по авансам по прибыли. Сумма около миллиона. Фирма в стадии закрытия, деятельности нет. Вернуть деньги директору вижу только выплатой премии с уплатой зарплатных налогов. Директор согласен, но боится, что у налоговой возникнут вопросы о такой большой премии.
Какой объём информации нужно представить в ответ на требование вне рамок налоговой проверки?
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, из Вашего опыта: в каком объёме представлять информацию (документы) в ответ на требование ВНЕ рамок налоговой проверки? Список запрошенного длинный, но не по конкретным сделкам.
Нужно ли подавать уточненку для декларации по НДС с ошибкой в дате?
Здравствуйте. В декларации по НДС ошиблась и неправильно указала в 8 разделе дату принятия на учет товаров, так как переходили на новую базу и там отразилась дата ввода остатков. Декларация к возмещению. Нужно подавать уточненку? Не будет ли это причиной отказа в возмещении?
Нужно ли разделять договор аренды на два вида деятельности?
Доброго дня, коллеги, откликнетесь, пожалуйста, кто применяет ПСН (цветы и кофе), нужно получать 2 патента и необходимо договор аренды разделить так же на 2 вида деятельности?
Как можно оспорить акт ФНС о несвоевременной оплате налогов?
Добрый день, немного опаздывала с оплатой НДФЛ так на счетах не было денег, но все уплачивала, долгов нету. ФНС отправили акт о том что мы не своевременно оплачивали налоги и штрафуют нас на 20% можно ли это как то оспорить, налоги по факту оплачены да с опозданием но долгов нету на ЕНС положительное сальдо. Как можно оспорить чтобы не штрафовали?