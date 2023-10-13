Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olesya
Как быть с удержанием НДФЛ и декларированием выплат авторам?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Задание внутри. Ответы пишите в комментариях.
Может ли бюджетное учреждение заключить трехсторонний договор подряда на выполнение ремонтных работ, в котором, помимо заказчика и исполнителя, третьей стороной является благотворительный фонд, который произведет оплату работ? Какие нюансы могут возникнуть при заключении данного договора в контексте требований закона № 44-ФЗ?
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Выплаты авторам (*не служебные произведения) по договору об отчуждении права получения патента (* имущественные права автора, а не авторские). Правильно ли я понимаю, что с таких выплат НДФЛ мы не удерживаем (ст.228 НК), авторы сами его потом декларировать будут? Страховые взносы тоже не начисляем (есть несколько писем Минфина) Больше интересует НДФЛ.
Положение о выплатах и компенсациях в организации может предусматривать разные льготы и гарантии для сотрудников.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, если авансовая оплата в прошлом квартале получилась больше, чем реализовали услуг в этом квартале по этому авансу как быть с вычетом НДС? В книге покупок надо указать только часть суммы с того аванса(на какую он реализован)?
Добрый день. ИП на ОСНО. Покупатели очень часто не указывают в назначении платежа НДС, некоторые вообще пишут “оплата за товар”. Какой товар, по какому документу - им все равно. Про НДС молчу. НекоторНазначение платежа (НДС) при оплате покупателем
Добрый день! Компания на ОСНО по производству косметической продукции до 2023 г. имела статус малого бизнеса и метод расчёта себестоимости был выбран котловой, без аналитики по виду продукции, так какМетод расчёта себестоимости
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Подскажите, пожалуйста, в Форме 6-НДФЛ за 9 квартал строки 140 и 160 должны быть равны? Зарплату выплачивает 10 числа, аванс 25 числа.
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