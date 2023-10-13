Как быть с удержанием НДФЛ и декларированием выплат авторам?

Надо ли указывать е-mail и телефон в чеке?

Добрый день. ООО принимает оплаты на р/сч от физлиц. Надо ли указывать еmail и телефон в чеке? Если надо пробить чеки за прошлый месяц ( у компании не было кассы), тогда на каждый пробитый чек свою служебную о неприменении ККТ или можно в одной записки указать все операции?