Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kate
Как правильно вести переводы средств ИП на личную карту?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Добрый день! На какой счет вешать перевод средств ИП на личную карту в качестве дохода ?
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Комментарии1
Надежда ККлерк
На любой. Но лучше на 84. Если ИП вносит личные средства, то на тот же 84.
Хотя все это бред, конечно, но в программе иначе никак не провести, только двойной записью