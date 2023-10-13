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Красный уголок бухгалтера

Как правильно вести переводы средств ИП на личную карту?

Добрый день! На какой счет вешать перевод средств ИП на личную карту в качестве дохода ?
63

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kate

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

63
Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

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Комментарии

1
  • Логотип Над.К
    Над.К
    Сотрудник
    3 часа назад

    Надежда ККлерк

    На любой. Но лучше на 84. Если ИП вносит личные средства, то на тот же 84.

    Хотя все это бред, конечно, но в программе иначе никак не провести, только двойной записью

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно вести переводы средств ИП на личную карту?

Добрый день! На какой счет вешать перевод средств ИП на личную карту в качестве дохода ?

1
63
Логотип Красный уголок бухгалтера
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