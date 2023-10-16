Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя veronika
Как перераспределить суммы ЕНС без наличия р/с организации?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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О самозанятости сказано уже немало. Подводные камни в работе с плательщиками НПД мы рассматривали ранее в другой статье. Но проблемы могут возникнуть не только у заказчиков, но и у исполнителей. Давайте сегодня попробуем определить, как минимизировать риски для всех сторон сделки.
Кто может помочь? Иностранная организация в Москве, владеет домом и землей. Вопрос по ЕНС: неверно распределены суммы, на одном ЕНС переплата, на другом недоимка! Как перекинуть деньги? У кого то может был опыт? Р/с нет у организации.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие налоговые последствия как для заемщика так и для заимодавца беспроцентного займа между рос. организациями, находящимися на ОСНО.Беспроцентный займ между рос. организациями, находящимися на ОСНО
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