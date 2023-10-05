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Красный уголок бухгалтера

Какие отличия между ГПД и ГПХ и какие чаще заключают с физическими лицами?

Коллеги, доброе утро! Кто знает конкретные отличия ГПД от ГПХ и на практике, с физическим лицом чаще заключают ГПД или ГПХ?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Александра

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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    i.lapshina 50 минут назад

    Ирина Лапшина

    Добрый день ! ГПД и ГПХ — это одно и то же. Гражданско-правовой договор (ГПД) и гражданско-правового характера (ГПХ) — наименования соглашения на оказание услуг. Сделку именуют так в силу правового регулирования, которое осуществляет Гражданский кодекс. По договору ГПД могут работать внештатные специалисты: строители, бухгалтеры, агенты по недвижимости, писатели и другие. Соглашением ГПХ оформляется разовая работа или оказание услуги, а результат фиксируется актом.

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