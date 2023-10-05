Какие последствия ждут, если не представить все отчеты и КП?

Вопрос про упрощенную ликвидацию МСП. Хотели сегодня подать заявление, но при отправке вышло предупреждение, что должны быть сданы все отчеты и завершены все КП. Мы уже ПСВ за сентябрь решили не сдавать, ООО фактически прекратило деятельность 31.05.2023. Стоит и подать нулевки или уже ждать, пока налоговая по старой схеме будет исключать?