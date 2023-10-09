Когда нужно включить эти суммы во внерелизационный доход?

Контрагент из Германии отгрузил нам товар в 2020 г. двумя поставками: 40 тыс. евро в августе и 40 тыс. в октябре с отсрочкой платежа. Гасили частями и последний платеж был в декабре 2021 г. В общей сложности закрыли 36.тыс. евро. Потом, началось...

Больше платежей им не было. Они подали в суд, проиграли, подали кассацию — проиграли, последний суд был в сентябре 2022 г. Когда нужно включить эти суммы во внереализационный доход? В августе 2023 г. по первой отгрузке (3 года), в сентябре 2022 г. или еще 3 года от этой даты?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана Зимняя