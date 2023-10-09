Когда нужно включить эти суммы во внерелизационный доход?

Больше платежей им не было. Они подали в суд, проиграли, подали кассацию — проиграли, последний суд был в сентябре 2022 г. Когда нужно включить эти суммы во внереализационный доход? В августе 2023 г. по первой отгрузке (3 года), в сентябре 2022 г. или еще 3 года от этой даты?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана Зимняя
Комментарии1
Александр Анищенко
Получается, что 44 000 евро - Ваш доход? Что решил суд? Что немцам Вы ничего не должны? Если так, то доход у Вас появился в момент, когда суд принял такое решение