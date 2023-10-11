Включается ли доход от погашения векселя в расчет доли доходов ИТ деятельности?

Добрый день! Коллеги, у кого есть операции по векселям? А именно интересен такой вопрос: доход от погашения векселя (предъявлен к оплате в банк) будет включаться в расчет доли доходов ИТ деятельности ?

Если обратиться к п.5 ст. 427 НК, то дословно В целях настоящего пункта сумма доходов определяется по данным налогового учета организации в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, при этом в нее не включаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11 части второй статьи 250 и пункте 4.1 статьи 271 настоящего Кодекса. В свою очередь ст. 248 НК определяет, что относится к доходам — это доход от реализации и внереализационный доход. Доходы по операциям с ценными бумагами регулируются ст. 280 НК. И как следует из норматива, вроде как такой доход не должен влиять на долю профильных доходов (70%). Как думаете ?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лилия