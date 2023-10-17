Как закрыть личный кабинет в ИФНС, если не нужен?

Столкнулись с неожиданным открытием личного кабинета в ИФНС, несмотря на наличие ТКС? Разбираемся, как закрыть нежеланный кабинет, избежать неприятностей и какие шаги предпринять, если налоговая служба не идет на встречу.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Многие компании и индивидуальные предприниматели сталкиваются с неожиданными «подарками» от государственных органов. Один из таких «сюрпризов» — открытие личного кабинета в ИФНС без вашего ведома.

Мы столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на наличие ТКС (так решил собственник), ИФНС самостоятельно открыла личный кабинет физическому лицу. И теперь в этот кабинет регулярно приходят различные требования. Проблема в том, что наш собственник категорически не желает иметь дело с личным кабинетом. Возникает вопрос: как быть в такой ситуации?

Если кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией, буду рад услышать ваши рекомендации и советы. Возможно, вместе мы найдем оптимальное решение этой проблемы!

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна Чувасова