Существует ли облагаемый доход при переводе денег со счета ИП?

Доброго вечера. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла ИП на УСН Если ИП положит деньги от себя на свой расчетный счет ИП и оплатит организации по счету, для своих нужд. Это же не будет является доходом и облагаться 6%? Спасибо за помощь