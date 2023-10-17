Добрый день! Подскажите, может кто знает, как в личном кабинете ИП посмотреть состояние и движение по каждому обязательству (КБК) в отдельности.

Сейчас доступна только общая информация — «Зарезервировано», «предстоящие платежи», а зайти в КБК, например УСН нельзя, чтобы посмотреть какое сальдо на сегодняшнюю дату и движение операций за текущий год. Ранее была такая возможность, а сейчас все отключили, наверное для того чтобы мы не видели этого бардака.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Svetlana