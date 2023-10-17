Как в личном кабинете ИП посмотреть состояние и движение по каждому обязательству (КБК)?

Сейчас доступна только общая информация — «Зарезервировано», «предстоящие платежи», а зайти в КБК, например УСН нельзя, чтобы посмотреть какое сальдо на сегодняшнюю дату и движение операций за текущий год. Ранее была такая возможность, а сейчас все отключили, наверное для того чтобы мы не видели этого бардака.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Svetlana
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
ответ: свое возмущение можно написать в
https://www.klerk.ru/user/2198679/584680/#comment__1130559 и https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=631950&page=14