Какое количество людей указывать в форме 18 в военкомат?

Например, в фирме 5 человек, 1 призывник, 1 в запасе.Мне надо написать значится 5 человек, из них в запасе 1, из них призывников 1, или же нужно написать, что значится 2 , по одному призывнику и запаснику.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Dytorev
Комментарии1
Ирина Лапшина
Добрый день ! В форме 18 в пункте 10 фиксируют общую численность сотрудников организации на момент формирование карточки. В пункте 10.1 – общую численность сотрудников запасе (с разбивкой согласно воинским званиям). Также в этом пункте указывают количество сотрудников, негодных к воинской службе.
Пункт 10.2 заполняйте, если организация бронирует граждан, и укажите количество забронированных. В пункте 10.3 пропишите количество забронированных сотрудников, которые имеют мобилизационные предписания. В пункт 10.4 внесите информацию о количестве работников, которые подлежат призыву на военную службу. Пункты 11 и 12 заполняйте, если организация бронирует граждан.