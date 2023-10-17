Законно ли предоставлять электронные документы при проверке СФР?

Добрый день. У нас будет выездная проверка СФР (соцстрах, грубо). Инспектор сказала приготовить по мимо прочего карточку 51 счета, 91.02 (субконто), оборотно-сальдовую ведомость за 3 года. Причём в электронном виде (на носителе). Подскажите это законно вообще? Зачем это им в таком виде? Или просто распечатать им это все.