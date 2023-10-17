Могут ли возникнуть претензии налоговой при скрытом трудовом договоре?

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста - если генеральный директор уволился из организации в мае, а в сентябре привлекается в эту же организацию как ИП под проект на два месяца, могут ли возникнуть претензии со стороны налоговой как скрытый трудовой договор? Или риски минимальные