Как правильно исправить ошибку в ОКТМО налогового уведомления?

Сдано уведомление по нескольким налогам. В одном из них обнаружена ошибка в ОКТМО. Как её исправить, понятно, не могу найти, что делать с прочими налогами, которые были отражены правильно: убрать их из корректирующего уведомления вообще? Или указать так же, как было в первый раз?