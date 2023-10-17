Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Какой ОКТМО ставить на взносы на травматизм?

Добрый день! Так и не поняла по взносам на травматизм. С КПП понятно, а ОКТМО ставим 45378000, независимо какое наше ОКТМО?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия Богомаз

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

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Комментарии

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