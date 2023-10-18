Какие требования налоговой после ликвидации ООО?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ликвидировали ООО добровольно. Я так понимаю, налоговая теперь не вправе выставлять нам требования, и соответственно хранить документы даже свежие нет смысла? И даже кадровые документы, которые храним 75 лет, у кого их будут требовать? Если не сдать в архив.