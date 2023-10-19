Что отвечать на письмо от ФНС о состоянии расчетов с бюджетом?

Здравствуйте ФНС на запрос о состоянии расчетов с бюджет прислало письмо( прикреплю в комментариях ) вот подскажите что отвечать на это ? Или просто подтвердить? Просто в ЛК сумма в ЕНС не правильная и вообще не понятно что там творится они одну и ту же сумму списывают по 3 раза и потом возвращают 1 раз.