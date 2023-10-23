Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как налоговая пересчитает, если сумма страховых взносов превышает патент?

Добрый день! ИП без сотрудников на патенте, оплата на ЕНП, 1/3 суммы патента (20 000) учтена налоговой из положительного сальдо ЕНП в начале года, сейчас планируем закинуть денег на ЕНП и написать уведомление об уменьшении суммы патента на всю сумму фиксированных страховых взносов.
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Вопрос в том что сумма фиксированных страховых взносов превышает 2/3 патента по сроку уплаты декабрь, и «влезает» в 1/3 патента уже учтенных налоговой. Это как будет? Налоговая пересчитает ? Я же могу уменьшить патент годовой на всю сумму фиксированных взносов ?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Polina Fedulova

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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