Как налоговая пересчитает, если сумма страховых взносов превышает патент? Добрый день! ИП без сотрудников на патенте, оплата на ЕНП, 1/3 суммы патента (20 000) учтена налоговой из положительного сальдо ЕНП в начале года, сейчас планируем закинуть денег на ЕНП и написать уведомление об уменьшении суммы патента на всю сумму фиксированных страховых взносов. Комментировать 17 7

Вопрос в том что сумма фиксированных страховых взносов превышает 2/3 патента по сроку уплаты декабрь, и «влезает» в 1/3 патента уже учтенных налоговой. Это как будет? Налоговая пересчитает ? Я же могу уменьшить патент годовой на всю сумму фиксированных взносов ? Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Polina Fedulova