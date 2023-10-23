Какие последствия, если не сдавать статотчёт в ФТС?

Может кто-нибудь сталкивался? У ИП была отгрузка в Беларусь через ОЗОН ещё в августе, но прошлые бухгалтера не сдали статотчёт в ФТС. Отгрузка-то небольшая, меньше 2000, а штрафы там приличные. Вот теперь он меня замучил размышлениями сдавать или не сдавать и ждать найдут или нет. Я даже не знаю что ему на это ответить. По мне так сдавать, но штрафы 😳