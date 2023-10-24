Какой банк позволяет перевести деньги за товар в Китае?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, через какой банк можно сейчас перевести деньги за товар от физического лица на юридическое в Китае в юанях. В Райффайзенбанке только более 70 тыс юаней, а у нас в 2 раза меньше.