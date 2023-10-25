Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vera Gld
Какая сумма указывается в уведомлении: страховые минус переплата или только страховые?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.
В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.
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Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.
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Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. В организации нет работников, в т.ч. не заключен ТД с гендиректором. Никаких выплат гендиректору нет. Возникает ли обязанность по предоставлению нулевого 6-Н6-НДФЛ в организации без работников
Добрый день. Мы покупаем товар у поставщика. Поставщик в сф указывает страну происхождения и гтд. У нас этот товар в номенклатуре заводится с другим наименованием. Значит ли это, что мы НЕ должны указГтд при перепродаже товара
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