Как провести возврат товара, оплаченного по карте, налом?

Коллеги добрый день. Вопрос по кассе, кто то сталкивался может: маркированный товар, обувь — покупатель возвращает товар, но платил за него по карте, а возврат хочет налом. Но так же нельзя, т.е. если по карте то и возврат нужно сделать по карте. Может может кто что посоветовать в этом случае? Как провести такой возврат.