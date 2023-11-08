Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Виктория
Как правильно поставить программу 1С Бухгалтерия на учет?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
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В этом видео я отвечу на пять вопросов, которые задают мои подписчики в соцсетях.
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Для базы по налогу на сверхприбыль имеет значение база по налогу на прибыль за 2018 – 2019, 2021 – 2022 годы.
Продукция отечественного производства и так преобладает в сетевых магазинах, поэтому не нужно полностью убирать импортные товары с полок супермаркетов.
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Вторую половину отпуска можно распределить на выходные дни. Это позволит сотрудникам получить выплаты, а компаниям избежать штрафов за накопленные отпуска.
Больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Но в остальном все остается по-старому и компании обязаны вести воинский учет. С подпиской Клерк.Премиум вы без проблем разберетесь в воинском учете: смотрите вебинары и скорее изучайте Разборы.
Принят закон, по которому с 13 ноября 2023 года ФНС сможет исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) компании и ИП, если они будут отнесены Центробанком и банками к зоне высокого риска.
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Меры, которые принял Центробанк по охлаждению кредитования, начали работать. Теперь банки выдают меньше займов и потребительский спрос сокращается.
Добрый вечер! Я совершила ошибку и теперь жду расплату. Короче: наш учредитель-белорус внес рубли на р/с организации через кассу сбербанка по договору беспроцентного займа. Займ вернули платежным поручением на личную карту учредителя.
ИП вид деятельности общепит, после открытия 1 месяц работал на УСН (15%), далее патент, какие расходы, каким методом и за какой период можно учесть для расчета налога по УСН за этот месяц. Спасибо!
Добрый день, коллеги! Предприятие приобрело программу 1С Бухгалтерия. Подскажите, пожалуйста, как правильно ее поставить на учет. Как основное средство или как нематериальные активы? Спасибо!
Семьи с ребенком, где муж и жена моложе 35 лет, смогут получить сертификат на покупку отечественного автомобиля номиналом 1 млн рублей.
ЦБ провёл макроэкономический опрос среди экспертов, и оказалось, что в среднем они видят курс доллара в районе 94–98,2 рубля за доллар на протяжении следующих трёх лет! С одной стороны, это хорошо, что в будущее могут смотреть не только лишь все, а с другой — ну продлили линию и продлили, делов-то.
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