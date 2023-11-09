Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 🌷
Что означает сумма предстоящих платежей в личном кабинете?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Налоговая настоятельно рекомендует обращаться только к официальным сервисам по урегулированию задолженности и не доверять сообщениям медиаторов, которые заявляют, что сотрудничают с ФНС. Это неправда.
Собственники жилья не должны распоряжаться предпринимательской деятельностью. Это может спровоцировать теневой оборот алкоголя, а также привести к сокращению рабочих мест.
Добрый день, уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, в личном кабинете отражена сумма предстоящие платежи срок платежа 28.03.2024 года. Что это означает подскажите не могу понять откуда там такая сумма это долг мой на будущее или что ?
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