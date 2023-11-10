Могу ли я получить ЭЦП от директора, если я не сотрудник?

Вопрос про ЭЦП, веду бухгалтерию удаленно, подписываю через ЭЦП директора (ООО), я там не трудоустроена, самозанятости нет. Директор хочет оформить на меня ЭЦП, чтобы без него все отправлять. Я так понимаю нужна от него доверенность, и каждый раз ее прикладывать к подписываемым документам? И возможно ли сделать на меня ЭЦП, если я не сотрудник?