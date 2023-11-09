Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Motofavorit64
ФНС должна прислать уведомление об исключении ООО?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста, на днях ФНС должна исключить ООО по упрощенной ликвидации, они что нибудь обязаны прислать об исключении или об отказе исключения, и как почтой или по ТКС?
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