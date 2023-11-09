Как правильно оформить расходы на страхование и тендер через счет 76?

Добрый вечер. Задавала здесь вопрос про перевыставление подрядчиком субподрядчику понесенных им расходов на страхование СМР и участие в тендере. По полученным ответам поняла, что лучше не проводить как реализация , а оформить все через счет 76.

Получается мы у себя в затраты не берем ни страхование ни тендерные, ндс тоже не берем к вычету.

Делаю проводки:

Дт 60 кт 51 — оплата за страхование.

До 60 кт 51 — оплата замучастие в тендере.

Далее переношу расходы с сч 60 на 76.

Дт 76.05 Субчик кт 60.

потом при получении кс-2 на полную сумму и кс-3, уменьшенную на сумму страхования и тендерных схлопываю долг перед ним, то есть:

дт 20 кт 60 дт 19 кт 60 на полную сумму.

Уменьшаем долг перед ним — Дт 60 кт 76 страхование +тендер.

Дт 60 кт 51. Разницу оплачиваем.

И никакую реализацию не провожу? Просто предоставляю им подтверждение наших расходов ?

Помогите, пожалуйста, первый раз с таким.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя As