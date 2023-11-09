Как правильно оформить расходы на страхование и тендер через счет 76?

Получается мы у себя в затраты не берем ни страхование ни тендерные, ндс тоже не берем к вычету.
Делаю проводки:
Дт 60 кт 51 — оплата за страхование.
До 60 кт 51 — оплата замучастие в тендере.
Далее переношу расходы с сч 60 на 76.
Дт 76.05 Субчик кт 60.
потом при получении кс-2 на полную сумму и кс-3, уменьшенную на сумму страхования и тендерных схлопываю долг перед ним, то есть:
дт 20 кт 60 дт 19 кт 60 на полную сумму.
Уменьшаем долг перед ним — Дт 60 кт 76 страхование +тендер.
Дт 60 кт 51. Разницу оплачиваем.
И никакую реализацию не провожу? Просто предоставляю им подтверждение наших расходов ?
Помогите, пожалуйста, первый раз с таким.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя As
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