Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Svetlana.
Какие платные ресурсы проверки контрагентов вы используете? Стоимость?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Роскомнадзор проверит сервисы, которые предоставляют пользователям доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. Их могут заблокировать.
Подготовили обзор писем и разъяснений Минфина и ФНС для бухгалтеров на УСН. Забирайте в закладки.
В результате реорганизации юридического лица происходит ликвидация и (или) создание юридического лица с передачей прав и обязанностей организации-правопредшественника другой организации-правопреемнику. Причины реорганизации могут быть разными. Расскажем, как провести реорганизацию юридического лица без нарушений.
В России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая пришла на место ушедших международных компаний.
После внесения правок в 152-ФЗ большинство организаций и ИП должны уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных. Расскажем, когда и как нужно уведомлять уполномоченный орган, как организовать работу с персональными данными в компании, чтобы не нарушить требования 152-ФЗ.
Площадки с частными объявлениями перестали показывать контактные номера авторов, но злоумышленники продолжают звонить пользователям через приложение и выманивать банковские данные.
Добрый день! Подскажите, плиз, кто какими платными ресурсами пользуется для проверки рисков и платежеспособности контрагентов? Если можно, то с примерной ценой.
Оплата авансовых платежей по УСН идет ежеквартально до 28 числа, а уведомления по ним сдают так же ежеквартально – до 25 числа. Сморите в нашей таблице сроки по УСН для 2024 года.
Узнайте, как грамотно работать с самозанятыми-иностранцами и избежать рисков.
С 1 сентября 2023 года началась маркировка новых групп товаров. А значит, еще больше компаний должны зарегистрироваться в ГИС МТ. Расскажем, что уже маркируют с сентября и для каких товаров правила изменятся в ближайшем будущем.
ОСНО или ОСН — это общая система налогообложения. У нее нет ограничений по видам деятельности. Работать на ОСН могут все налогоплательщики: как малый бизнес, так и крупные компании. Общую систему налогообложения организации и ИП применяют по умолчанию, если не заявят о выборе спецрежима. Рассказываем, какие налоги и взносы платят компании и предприниматели на ОСН, какие сдают отчеты, какие системы могут сочетать.
HR-специалисты должны оперативно принимать решение о найме, а также указывать в вакансиях размер зарплаты, адрес места работы и четко определять задачи будущего сотрудника. Если затягивать с ответом, то кандидат уйдет работать в другую компанию.
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, я думаю уже многия столкнулись. Поставщик/подрядчик основная масса переходит постепенно на отправку документов по ЭДО.
Работодателям необходимо своевременно вносить изменения в карточки военнообязанных сотрудников, которые были сняты с воинского учета. Так компании не придется платить штрафы.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 21 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.
Добрый день уважаемые! ИП. С нового года хотим частично перейти на ПСН, изготовление мебели по заказам. Регион Моск.обл. В законе на 2023 год указан размер потенциального дохода без наемных и на единицу средней численности наемных.
Пряничная задача для бухгалтеров. Разомни мозги в обеденный перерыв.
С 1 января 2024 года компании будут подавать пояснения по транспортному, земельному и налогу на имущество с «кадастровых» объектов по новой форме.
Правоохранительные органы не смогут возбуждать административные дела против бизнеса. Эти функции будут выполнять только профильные надзорные ведомства.
В следующем году взносы будут больше, и платить их надо будет только на КБК ЕНП.
Комментарии