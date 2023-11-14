Нужно ли брать патент на декабрь, если выручка может превысить 60млн?
Добрый день. Прошу совета. ИП магазин хоз товаров в разных регионах находится на УСН+Патент. Выручка за 3 квартала 40 млн, два патента заканчиваются 30 ноября. Есть ли смысл брать патент на декабрь, если есть сомнения, что уложимся в 60 млн по году включая выручку декабря?
И в крайнем случае если возьмём патент, то все равно будет перерасчёт налога только же за декабрь по патентным магазинам? И при превышении выручки что-то надо подавать в налоговую?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя inna
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