Нужно ли брать патент на декабрь, если выручка может превысить 60млн?

Будут ли дивиденды, полученные с ценных бумаг, приобретенных до брака, относиться к общему имуществу супругов?

До вступления в брак одним из супругов были приобретены акции компании, либо доля в обществе. Такое имущество относится к личной собственности супруга, т. е. общим не становится, а в случае его продажи полученный доход не поступает в общее имущество супругов. Но что будет с доходом от дивидендов, получаемым на регулярной основе, уже в браке?