Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна Бухгалтер Юрист
Можно ли получить копию сданного ранее отчёта в налоговой?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
Здравствуйте! По ИП делаю сверку по ЕНС. Запросила справку о принадлежности и смотрю в ЛК ИП платежи и операции. В ЛК в платежах вижу, что задвоили начисления по страховым взносам за апрель, май, июнь.
Онлайн-сервис автоматически получит сведения о продажах из личных кабинетов продавцов, а также рассчитает налоговую базу, сформирует платежки и годовую декларацию.
НДФЛ начисляют на ЕНС по уведомлениям, заменяя потом эти данные данными из 6-НДФЛ, резервируют тоже по уведомлениям, и списывают в первоочередном порядке.
Коллеги, всех с пятницей! У руководителя гениальная мысль — произвести товар в Казахстане, подскажите такая сделка попадёт под режим импорта, когда мы его будем забирать в Россию со всеми вытекающими (Статформа и т.д.)? Большое спасибо!
Добрый день. Сотрудница была в декрете до начала трудовой деятельности. Соответственно в трудовой книжке этого периода нет. Учитывается ли этот период в стаж для расчёта больничного листа? Спасибо🙏💕
Меня как бухгалтера преследуют разные смешные ситуации, хочу поделиться вот таким анекдотом. Как проходит собеседование для бухгалтера?
До вступления в брак одним из супругов были приобретены акции компании, либо доля в обществе. Такое имущество относится к личной собственности супруга, т. е. общим не становится, а в случае его продажи полученный доход не поступает в общее имущество супругов. Но что будет с доходом от дивидендов, получаемым на регулярной основе, уже в браке?
Российские компании смогут мгновенно отправлять цифровые рубли на счета иностранных организаций. Первая транзакция прошла из России в Беларусь.
В данном случае имеется в виду организация, не занимающаяся реальной экономической деятельностью, а использование ее для создания фиктивного документооборота с целью получения налоговых выгод, таких как вычет НДС или снижение налога на прибыль, когда основании отсутствуют.
Как эффективно снять с себя все юридические риски за персонал и при этом экономить от 81 000 рублей в год с каждого сотрудника?
Всемирный день шоппинга, черная пятница, киберпонедельник. Вы точно готовы к наплыву покупателей? Давайте проверять!
Теперь налоговые службы РФ и Белоруссии смогут обмениваться фискальными и налоговыми данными об операциях компаний, которые платят НДС.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 21 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.
С 15 ноября Binance прекращает поддержку рублевых депозитов. Пользователи до 31 января 2024 года смогут вывести деньги или без комиссии перевести средства на новую площадку CommEX.
Добрый день! Можно ли как-то, электронно или лично, в налоговой получить копию сданного ранее отчёта?
Уведомление по ЕНП на НДФЛ и взносы сдают ежемесячно, причем до конца этого уведомление по НДФЛ можно сдавать дважды в месяц. А по взносам уведомление за последний месяц квартала не нужно, но декабрь – исключение.
На «Клерке» вот-вот начнется распродажа! Успейте получить лучшие образовательные программы по выгодным ценам.
При расчете компенсации за неиспользованный отпуск нужны три показателя: начисленная зарплата за расчетный период, дни расчетного периода и количество дней отпуска, которые надо компенсировать. В 2024 году при применении первого показателя (зарплаты) не забудьте учесть ее индексацию.
Добрый день. Прошу совета. ИП магазин хоз товаров в разных регионах находится на УСН+Патент. Выручка за 3 квартала 40 млн, два патента заканчиваются 30 ноября. Есть ли смысл брать патент на декабрь, если есть сомнения, что уложимся в 60 млн по году включая выручку декабря?
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