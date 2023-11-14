Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия Шишкова
Как решить вопрос с отрицательным сальдо ЕНС?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
При сдаче вторсырья (металлолома и т. д.) не надо платить НДФЛ и сдавать декларацию 3-НДФЛ в двух случаях: большой срок владения или маленький доход.
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Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно решить вопрос с отрицательным сальдо ЕНС, которое образовалось в связи с подачей корректировок по НД по Прибыли за 2 и 3 квартал. После корректировок сальдо стало -500 тыс, а должно быть +500. Налоговая говорит что пока не пройдет камералка, так и будет.
Добрый день. Нам ИФНС вернула переплату по авансам по прибыли. Сумма около миллиона. Фирма в стадии закрытия, деятельности нет. Вернуть деньги директору вижу только выплатой премии с уплатой зарплатных налогов. Директор согласен, но боится, что у налоговой возникнут вопросы о такой большой премии.
Продать недвижимость без НДФЛ можно через несколько лет владения ею. Минимальный срок владения – 3 или 5 лет. Но на этот срок не смотрят, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности. По ней будет налог при любом сроке владения. Но есть исключения.
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