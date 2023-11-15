Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя А
Нужно ли проходить обязательный аудит в 2023 году?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Согласно результатам исследования компании Platforma, каждый третий бизнес использует заблокированные соцсети в качестве способа продвижения.
Когда у компании появляется право собственности на недвижимость, с того момента и начинает «капать» налог.
Компании все чаще пытаются взыскать доначисления с руководителей.
Если основная работа – вредная, то работать по совместительству на такой же вредной работе нельзя. Но если человек работает, то доплата за вредность положена как по основной ставке, так и по совместительству.
За работой предпринимателя наблюдают несколько ведомств: налоговая служба, трудовая инспекция, МЧС, Роспотребнадзор. В 2023 году плановые проверки бизнеса почти не проводятся. Однако ведомства активно используют другие способы контроля за компаниями. Например, Роспотребнадзор установил новые индикаторы риска для маркированной продукции. Разберёмся в том, как работать по новым правилам.
Изменения затронули форму и порядок оформления результатов проведения СОУТ.
Если компания арендует земельный участок, она не признается налогоплательщиком земельного налога.
Цыгане ждали IPO Мосгорломбарда, но в чат ворвался ЮГК — челябинский золотодобытчик. ЮГК — это звучит модно, стильно, молодёжно, название даже подошло бы какой-нибудь ОПГ, но сорян, его заняла Южуралзолото Группа Компаний.
Доход от продажи квартиры для целей НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет в 1 млн рублей. Это вычет на весь объект, а не на каждого человека-собственника. Но есть нюансы.
Здравствуйте. Сумма активов ООО за 2022 год составила 556 млн. руб. А выручка 560т. руб. Вопрос нужно ли в 2023 году проходить обязательный аудит? Спасибо.
Понятие «Реклама@. Реклама — информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижению на рынке.
Вопрос о правомерности начисления пени на решение по налоговой проверке не вступившее в законную силу.
Вечер добрый! Маркетплейс Яндекс. Есть вопросы, нет ответов. Помогите, пожалуйста🤯🤯🤯 У меня ООО на ОСНО, продажи физлицам и бизнесу, 1С БП 8.3
История о том, как влюбленный бухгалтер выводила деньги в пользу директора фирмы, и себя не забывала.
В Трибуне фантазируют, как знак зодиака влияет на то, как вы справляетесь с бухгалтерской отчетностью.
Добрый день. ИП на УСН, с января по октябрь один патент, в ноябре второй патент. В декабре УСН. От ИФНС прилетело уведомление, о том что мы превысили совокупный доход по итогам года 60 млн.руб. Но мы же не слетели с патента. Отработали патент и перешли на упрощённую. Почему считают за весь год 60 млн УСН+ патент, на сколько это правомерно?
Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, лучше отключать VPN-сервисы при совершении финансовых операций.
Для расчета среднего заработка для отпуска не учитывают выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (матпомощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). Компенсация за разъездной характер работы – из этой же серии.
Сотрудники почты в селах получают низкую зарплату, которая не сможет им гарантировать хорошие пенсионные выплаты. Поэтому для них собираются повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии.
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