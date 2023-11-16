Как учесть обязательства при ликвидации: нужно ли еще что-то?

Добрый день! Запуталась с курсовыми разницами. Сейчас по обязательствам, они учитываются в момент погашения задолженности. Но у нас эти обязательства не будут погашены, а будут закрыты в момент ликвидации. Это учесть нужно одновременно с ликвидацией и достаточно ли решения о ликвидации или еще что-то нужно😭