Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения
Как учесть обязательства при ликвидации: нужно ли еще что-то?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Узнайте, как грамотно работать с самозанятыми-иностранцами и избежать рисков.
ВЦИОМ опросил россиян о доверии к опросам. Как следует из полученных данных, в целом россияне представителям различных социологических служб доверяют и даже в большинстве своем считают, что результаты опросов отражают настроения в обществе.
Добрый день. Фирма на ОСНО. 2023 год деятельности не вела. Хотим перейти на УСН и потом её закрыть. Если есть НДС на 19 счёте его надо восстановить и заплатить в бюджет? Что ещё нужно учесть?
Обычно при приёме на работу нового сотрудника наниматель обращает внимание на его образование, опыт, положительную репутацию у прежних работодателей. Однако такой проверки зачастую недостаточно. Риски для нанимателя несут и личные долги потенциального кандидата перед налоговой, банками или кем-то ещё.
Обсудим вопрос авторских прав на произведения, созданные с помощью ИИ.
Рассказали, как налоговики узнают о нарушениях и чем это грозит бизнесу. В статье вы также найдете рекомендации ведущих специалистов Первой Экспертной Бухгалтерии, как избежать лишних рисков при работе с налогами и зарплатой.
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В форму 19 компании вносят сведения о работниках, которые останутся на местах в период военных мероприятий и будут обеспечивать стабильную деятельность предприятия. Для этого в компании заблаговременно проводится так называемое бронирование специалистов.
Закон от 31 июля 2023 года установил в НК новый порядок определения первоначальной стоимости ОС, полученных безвозмездно. По сути, поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного.
Добрый день! Запуталась с курсовыми разницами. Сейчас по обязательствам, они учитываются в момент погашения задолженности. Но у нас эти обязательства не будут погашены, а будут закрыты в момент ликвидации. Это учесть нужно одновременно с ликвидацией и достаточно ли решения о ликвидации или еще что-то нужно😭
Для медицинских и образовательных организаций установлена ставка налога на прибыль 0%. То есть, налога на прибыль у них нет, а налог на сверхприбыль (если она есть) – будет.
Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и аналитики Skillfactory провели исследование и выяснили, сколько россиян выбирают работу из-за давления родителей. В опросе приняли участие 3 500 респондентов из всех регионов страны.
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Компании все чаще пытаются взыскать доначисления с руководителей.
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