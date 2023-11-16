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Красный уголок бухгалтера

Как учесть обязательства при ликвидации: нужно ли еще что-то?

Добрый день! Запуталась с курсовыми разницами. Сейчас по обязательствам, они учитываются в момент погашения задолженности. Но у нас эти обязательства не будут погашены, а будут закрыты в момент ликвидации. Это учесть нужно одновременно с ликвидацией и достаточно ли решения о ликвидации или еще что-то нужно😭
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Опубликуется 15.11.23 в 11:50
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