Считается ли повышение окладов при индексации увеличением среднего заработка?

До уплаты имущественных налогом меньше месяца. Что будет, если на ЕНС нет денег

Граждан, как и юрлиц перевели на ЕНС (везунчики мы!). С этого года каждый налогоплательщик должен своевременно сформировать Единый налоговый платеж, чтобы через него оплатить свои налоги. А что делать, если денег недостаточно? Как оплатить, где узнать задолженность, какие грозят штрафы — обо всем этом в статье.