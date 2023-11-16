Можно ли заключить договор купли-продажи ПО без материальной формы?

Возможно ли это с юридической точки зрения? Ведь мы будем передавать фактически право пользования нашим ПО (лицензию). Материальная форма отсутствует.
Если это возможно, то каким образом в бухгалтерском учете должен сформироваться данный товар и его цена?
Может ли быть продан сертификат на техническую поддержку в виде Товара? Ведь фактически сертификат — это наше обязательство перед Заказчиком оказывать услуги техподдержки на протяжении срока, указанного в сертификате. И от этого зависит бухгалтерский и налоговый учет (выручка должна быть признана в момент фактического оказания услуги, поэтапно, равномерно).
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Katerina Orlova
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