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Красный уголок бухгалтера

Нужно оформить вычет за весь год или с 1 ноября?

Здравствуйте, подскажите, устроился сотрудник в ноябре, в 2023 году нигде не работал, написал заявление на детские вычеты. Я должна ему вычеты предоставить за весь год или с 1 ноября?
7

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана

Комментарии

1
  • Логотип a.anishenko
    a.anishenko
    2 часа назад

    Александр Анищенко

    Добрый день! Вопрос спорный, но налоговики придерживаются мнения, что только с 1 ноября. 

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