Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана
Нужно оформить вычет за весь год или с 1 ноября?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии1
Александр Анищенко
Добрый день! Вопрос спорный, но налоговики придерживаются мнения, что только с 1 ноября.