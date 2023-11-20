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Красный уголок бухгалтера

Примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?

Добрый день, подскажите пожалуйста ИП на патенте (подали на закрытие ИП), сейчас подаю уведомление на уменьшение патента, по мимо взносов ИП фиксированных, включила оплату 1% за 2022 и 2021 годы (так как оплатили их 30.06.2023 года). Вопрос в том примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?
16

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?

    Добрый день, подскажите пожалуйста ИП на патенте (подали на закрытие ИП), сейчас подаю уведомление на уменьшение патента, по мимо взносов ИП фиксированных, включила оплату 1% за 2022 и 2021 годы (так как оплатили их 30.06.2023 года). Вопрос в том примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?

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