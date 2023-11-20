Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия
Примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
К Международному дню женского предпринимательства Минэкономразвития России подготовило гендерно-возрастную картину бизнес-сообщества.
Добрый день, подскажите пожалуйста ИП на патенте (подали на закрытие ИП), сейчас подаю уведомление на уменьшение патента, по мимо взносов ИП фиксированных, включила оплату 1% за 2022 и 2021 годы (так как оплатили их 30.06.2023 года). Вопрос в том примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?
При определении налоговой базы по УСН не учитывают доходы, полученного в рамках целевого финансирования. Взносы на капремонт от собственников квартир, поступающие на счет управляющей компании – это целевое финансирование.
Если в 2018 и 2019 годах у компании не было доходов от реализации, она не является плательщиком налога на сверхприбыль.
Чем я как бухгалтер отличаюсь от других бухгалтеров? Ведь бухгалтеров просто миллион.
Информация о весе и объеме продуктов питания должна занимать не меньше 15% от площади упаковки или этикетки.
Чем больше в компании зарплата, тем меньше база по налогу на прибыль, констатирует Минфин.
Чтобы оформить загранпаспорт нового образца, придется заплатить 6 тысяч рублей. Иностранцы получат разрешение на работу за 4,2 тысячи рублей, а для работодателей разрешение на привлечение иностранных сотрудников обойдется в 12 тысяч рублей.
«Умный подборщик» поможет частным инвесторам определиться с выбором брокера. Для новичков важна возможность обучения и удобное инвестиционное приложение, а опытные инвесторы обращают внимание на условия по валютным операциям.
Потрёпанный, но не сломленный, рубль растёт шестую неделю подряд, подорожав уже на 10%+ от дна, на этой неделе укрепление особенно сильное. Крипту лихорадит. Дивидендный календарь разрывается от новых дивидендов, выходят новые выпуски облигаций.
Пару дней тому назад на просторах интернета мне попалась новость про предсказания журнала The Economist.
Статья о том, как я почти проспал бум ChatGPT, но сделал к нему доступ и заработал на этом (и продолжаю зарабатывать). Сам проект сейчас идёт на спад, но об этом в конце.
Если компания задолжала налоги, вышлют налоговое требование. Если после этого сальдо ЕНС изменилось новое требование не высылают. Продолжает действовать старое до полного погашения долга на текущий момент (пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль).
К подакцизным сахаросодержащим напиткам не относятся напитки, которые изготавливает общепит. Лимонад в бутылке, который продают в магазине, облагается акцизом, а лимонад, который готовят в ресторане – не облагается, в том числе, и в ресторане с обособками.
Мы уже боимся писать про будущее, чорд оно наступает через год. Читают нас, что ли, отдельные структуры... поэтому будем писать просто бред, он то точно не сбудется. Сильно на это надеемся.
Что вы можете сказать о своих коллегах? Один постоянно витает в облаках... Второй всегда в движении и проявляет, порой неуместную активность? Если вам иногда тяжело найти общий язык с членами коллектива-попробуйте присмотреться и найти себе человека, близкого по духу.
Добрый вечер. Такие расходы вы списываете на основании пп.3 п.1ст.254 НК РФ. При этом порядок учета таких материальных расходов будет зависеть от того, являются эти расходы прямыми или косвенными. РасУчет расходов на доставку малоценного оборудования и запасов
Добрый день. А какими документами бронируется отель?Учет проживания в командировке сотрудника турагентства
Если работодатель отправил сотрудника в реабилитационный центр, чтобы он там подлечился и смог избежать профзаболевания, то такая профилактика облагается НДФЛ.
ИП могут в программе 1С уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя без факта их уплаты и без подачи заявления о зачете взносов.
По задумке Минцифры, в результате каждый пользователь в личном кабинете сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера.
Для использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) нужна доверенность. Это документ для целей бухучета – не первичка.
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