Оформление пожертвований НКО для фронта: договор или накладная?

Кто-нибудь уже сталкивался, как правильно оформить?
Договор заключать нужно или просто по накладной передать?
Торг-12не подойдёт?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Надежда
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Коллеги, подскажите. У нас НКО, руководство собирается на пожертвования покупать нужные вещи и передавать на фронт, напрямую в части.
Рассказываем, как работодателю возместить расходы удаленному работнику без налоговых претензий.
Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений. Рассказываем, как организовать работу по ведению воинского учета в филиалах.
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
Сумму минимального налогаУсно убыток
Приветствуем вас, Наталья! Граждане - резиденты РФ обязаны представлять в налоговый орган по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банкаОборот по карте
Пошаговая инструкция о том, как выработать ежедневную привычку писать посты в соцсети для повышения динамики продаж и успешного развития личного бренда.
В новом витке борьбы с налоговыми махинациями наука и технологии вступают в игру. «AO Российские Космические Системы», ведущий игрок в области космической фотосъемки, проливает свет на ситуацию, которая может перевернуть представление о налоговых проверках.
Добрый день, подскажите пожалуйста ИП на патенте (подали на закрытие ИП), сейчас подаю уведомление на уменьшение патента, по мимо взносов ИП фиксированных, включила оплату 1% за 2022 и 2021 годы (так как оплатили их 30.06.2023 года). Вопрос в том примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?
При определении налоговой базы по УСН не учитывают доходы, полученного в рамках целевого финансирования. Взносы на капремонт от собственников квартир, поступающие на счет управляющей компании – это целевое финансирование.
Если в 2018 и 2019 годах у компании не было доходов от реализации, она не является плательщиком налога на сверхприбыль.
Чем я как бухгалтер отличаюсь от других бухгалтеров? Ведь бухгалтеров просто миллион.
Информация о весе и объеме продуктов питания должна занимать не меньше 15% от площади упаковки или этикетки.
Чем больше в компании зарплата, тем меньше база по налогу на прибыль, констатирует Минфин.
Чтобы оформить загранпаспорт нового образца, придется заплатить 6 тысяч рублей. Иностранцы получат разрешение на работу за 4,2 тысячи рублей, а для работодателей разрешение на привлечение иностранных сотрудников обойдется в 12 тысяч рублей.
«Умный подборщик» поможет частным инвесторам определиться с выбором брокера. Для новичков важна возможность обучения и удобное инвестиционное приложение, а опытные инвесторы обращают внимание на условия по валютным операциям.
Потрёпанный, но не сломленный, рубль растёт шестую неделю подряд, подорожав уже на 10%+ от дна, на этой неделе укрепление особенно сильное. Крипту лихорадит. Дивидендный календарь разрывается от новых дивидендов, выходят новые выпуски облигаций.
Пару дней тому назад на просторах интернета мне попалась новость про предсказания журнала The Economist.
Статья о том, как я почти проспал бум ChatGPT, но сделал к нему доступ и заработал на этом (и продолжаю зарабатывать). Сам проект сейчас идёт на спад, но об этом в конце.
Если компания задолжала налоги, вышлют налоговое требование. Если после этого сальдо ЕНС изменилось новое требование не высылают. Продолжает действовать старое до полного погашения долга на текущий момент (пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль).
К подакцизным сахаросодержащим напиткам не относятся напитки, которые изготавливает общепит. Лимонад в бутылке, который продают в магазине, облагается акцизом, а лимонад, который готовят в ресторане – не облагается, в том числе, и в ресторане с обособками.
Мы уже боимся писать про будущее, чорд оно наступает через год. Читают нас, что ли, отдельные структуры... поэтому будем писать просто бред, он то точно не сбудется. Сильно на это надеемся.
Комментарии