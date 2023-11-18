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Красный уголок бухгалтера

Оформление пожертвований НКО для фронта: договор или накладная?

Коллеги, подскажите. У нас НКО, руководство собирается на пожертвования покупать нужные вещи и передавать на фронт, напрямую в части.
4

Кто-нибудь уже сталкивался, как правильно оформить?

Договор заключать нужно или просто по накладной передать?

Торг-12не подойдёт?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Надежда

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

4

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Оформление пожертвований НКО для фронта: договор или накладная?

    Коллеги, подскажите. У нас НКО, руководство собирается на пожертвования покупать нужные вещи и передавать на фронт, напрямую в части.

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