Оформление пожертвований НКО для фронта: договор или накладная?

Примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?

Добрый день, подскажите пожалуйста ИП на патенте (подали на закрытие ИП), сейчас подаю уведомление на уменьшение патента, по мимо взносов ИП фиксированных, включила оплату 1% за 2022 и 2021 годы (так как оплатили их 30.06.2023 года). Вопрос в том примет ли в уменьшение налоговая эти суммы?