Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Как вы оплачиваете сервисы сдачи отчетности?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.
Больше 100 туристических компаний привлекли финансирование по программе «Малое и среднее предпринимательство». Деньги пойдут на строительство гостиниц, на комплектацию и ремонт номерного фонда.
IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
Обеспечительные меры суда, по налоговой проверке, не отменяют зачет налога по ЕНС, сальдо ЕНС формируется до даты принятия таких мер.
В сделках по перевозкам грузов и организации этих перевозок (экспедиторские услуги) между компаниями стран ЕАЭС местом реализации для целей НДС будет страна исполнителя услуг.
Если ИФНС требует предоставить документы (информацию), то наверняка есть какие-то претензии по фактам, которые вскрылись в процессе автоматизированного анализа полученной налоговой информации.
Вы стоимость доставки включаете в расходы в составе МПЗ, т.е. в тот же момент, когда вы списываете в расходы МПЗ в расходы идет и их доставка.Учет расходов на доставку малоценного оборудования и запасов
Согласно новым положениям законодательства, теперь обязательным условием для медицинской деятельности является регистрация организации в ЕГИСЗ, а также в ее новых подсистемах — ФРМР и ФРМО. Нарушение обязанности и отсутствие в реестре является теперь стоп-фактором для получения медицинской лицензии.
Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с данным вопросом, подскажите пожалуйста по вопросу перечисления дивидендов (ООО на УСН (доход-расход) дивиденды хотим перечислить директору, учредитель другое физ. лицо.
Маркетплейсы, онлайн-магазины, селлеры и отраслевые медиа будут бороться за звание победителей в шести номинациях и смогут получить премию Tinkoff eCommerce Awards.
Сотрудники договариваются с начальством о переходе на удаленную работу во время простуды. Это позволяет им сохранить прежний уровень дохода, а работодателю не нарушать производственный процесс в условиях кадрового голода.
Из-за специфики различных сфер не существует универсальных инструкций, как повысить прибыль. Однако есть советы, которые сработают для бизнеса из любой отрасли.
Большинство посетителей сайтов не совершают полезных, с точки зрения маркетинга, действий. Согласно исследованиям Forrester, 96% людей, которые заходят на сайт, не становятся клиентами. То есть, в среднем, только 4% пользователей веб-ресурса приносят реальную выгоду для бизнеса. Эти 4% — показатель конверсии посетителей сайта в покупателей.
После сдачи декларации данные из ранее предоставленных уведомлений заменяются данными из декларации. Если ее не сдать вовсе, то прошлые данные из уведомлений просто обнулятся.
Впервые в истории России кот стал смягчающим обстоятельством для преступника в суде.
Электронный документооборот (ЭДО) быстрее, удобнее и выгоднее, чем бумажный. По сообщению ТАСС в первом квартале 2023 года объем передаваемых цифровых документов вырос на 35%. Если вы еще не перешли с бумажного документооборота на ЭДО, читайте пошаговый алгоритм по переходу.
Основание: закон от 19 октября 2023 г. №505-ФЗ.
Аренда помещений, заработная плата сотрудникам, поставки расходных материалов — эти и другие необходимые затраты можно сократить при грамотном подходе руководителя. Как оптимизировать расходы и остаться на плаву, рассказываем в этой статье.
Разберем, какие карьерные возможности есть у бухгалтера с опытом работы в 1С и причем тут IT.
Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. 20% опрошенных предложило не впускать релокантов обратно.
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