Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Регина Т
Где можно посмотреть «иные документы...»?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Здравствуйте. Natali1181: разделял доходы У вас не распределяются доходы между патентом и УСН? Можете более подробно описать ситуацию, а так же уточните, какими документами 1с проводите операциИП УСН доходы и патент, настройка в 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте. Да, надо. Для передачи таких сведений используется документ Сведения о застрахованном лице. Форма закреплена в Приложении 1 «Сведения о застрахованном лице» приказа ФСС от 08.04.2022 № 1Заявление на передачу реквизитов для получения пособия из СФР
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Добрый день! Кто делал сверку с налоговой по личному кабинету ЮЛ. Насчитали пени на основании «иные документы...». Где можно посмотреть эти «иные документы...». Есть где-нибудь инструкция как вообще разобраться с их сверкой в ЛК.
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