Может ли компани перечислять алименты без исполнительного листа?

Новый стандарт ФСБУ 28/2023 по инвентаризации. Что нужно знать бухгалтеру

Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 1 апреля 2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас, так как он вступил в силу 16 апреля 2023 года, через 10 дней (5 апреля 2023 года) после дня официального опубликования на интернет-портале правовой информации (п. 9 указа Президента от 23.05.1996 № 763).