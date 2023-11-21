Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Tatiana
Может ли компани перечислять алименты без исполнительного листа?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Наш блог на «Клерке» будет посвящен налоговому мониторингу: здесь мы будем делиться важными новостями из мира налогового мониторинга, мнениями экспертов ДРТ, событиями нашей практики и анонсами мероприятий.
В 4 квартале бухгалтеры будут сдавать 7 уведомлений на НДФЛ (4 обязательных и 3 добровольных), а в разделе 1 формы 6-НДФЛ надо заполнить 4 строки – по четырем срокам уплаты из обязательных уведомлений.
Все организации должны вести воинский учет по сотрудникам призывного возраста и тем, кто находится в запасе. ИП в настоящее время освобождены от ведения воинского учета. Рассказываем, какие данные о военнообязанных нужно подавать и в какой срок.
Подготовили для вас обзор важных разъяснений, которые выпустили ведомства осенью 2023 года.
Налоговой разрешили накладывать обеспечительные меры в 2024-2026 годах на основные средства бизнеса в период проверки. Глава ФНС считает, что работе предпринимателей ничего не угрожает: они смогут распоряжаться деньгами, но им запрещено продавать средства производства.
Здравствуйте, сотрудник заключил соглашение с женой о перечислении алиментов. Хочет, чтобы за него это делала организация. Можем ли мы, обязаны ли мы это делать за него? Исполнительного листа нет, именно соглашение между двумя физлицами.
Всплеск дискуссий в социальных сетях вызвало заявление сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера о его роли в действиях правления. Этот случай стимулировал обсуждение о ролях специалистов и предпринимателей в бизнесе, поднимая важные вопросы об ответственности и управлении.
Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 1 апреля 2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас, так как он вступил в силу 16 апреля 2023 года, через 10 дней (5 апреля 2023 года) после дня официального опубликования на интернет-портале правовой информации (п. 9 указа Президента от 23.05.1996 № 763).
Если при совмещении режимов УСН и ПСН невозможно однозначно распределить взносы за работников и фиксированные взносы за себя между режимами, то делить расходы необходимо пропорционально доле дохода от каждого режима в общей сумме доходов.
Почему красивые налоговые картинки хороши только на бумаге, останется ли спрос на бухгалтерский аутсорсинг и как отстоять бизнес перед ФНС в новом году? Эксперты в деталях разобрали ключевые налоговые инициативы и сравнили их с реальной практикой.
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Блогеры, которые нарушили налоговое законодательство и сдали уточненные декларации, продолжают работать дальше.
Сегодня в России зарегистрировано свыше 8 миллионов самозанятых. Каждый десятый россиянин экономически активного возраста относится к этой категории. Посмотрим, какие преимущества и недостатки несет статус самозанятого.
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ФНС по итогам года планирует собрать на 9% больше налогов. Сборы по НДФЛ выросли на 14%, а по налогу на прибыль — почти на 20%.
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Самое главное правило для начинающих бухгалтеров — это отдыхать до того, как цифры, требования и отчеты начали сливаться в единое мутное пятно. Если ты пошел отдыхать после того, как не можешь различить не одну цифру — то увы, это уже не отдых для мозга. Это только восстановление его способности видеть и различать. Проверено на себе.
Добрый день! Заключаем договор, и в договоре вот такое условия, сталкиваюсь с таким первый раз, подскажите что необходимо сделать при этом?
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