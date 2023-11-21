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Красный уголок бухгалтера

Может ли компани перечислять алименты без исполнительного листа?

Здравствуйте, сотрудник заключил соглашение с женой о перечислении алиментов. Хочет, чтобы за него это делала организация. Можем ли мы, обязаны ли мы это делать за него? Исполнительного листа нет, именно соглашение между двумя физлицами.
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Tatiana

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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