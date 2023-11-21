На основании какого документа от иностранного поставщика приходовать груз в 1С?

Коллеги, добрый день! Работаем в 1С Бух 8.3. На УСН 15% Подскажите пожалуйста у нас есть китайский поставщик и он привезет нам груз на условиях DDP( т.е уже с оплаченными платежами на таможне и НДС). На основании какого документа от иностранного поставщика приходовать груз в 1С и какой документ оприходования мы создаем в 1С?