Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Виктория
Доход возникает от суммы, поступившей на счет или от разницы?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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ООО на УСН (доходы 6%) приобрело право требования долга у физлица (1 000 000 руб.сумма долга по договору займа другого физ лица) за 600 000 руб. В день возврата займа должником в размере 1000000 руб. возникает доход от суммы, поступившей на р/счет 1 млн. или от разницы между 1 млн руб. и 600 тыс руб., поскольку цессия по договору займа (Ст 251 НК)
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Комментарии1
Александр
Добрый день! Ваш доход - это то, что поступило Вам на счет, то есть 1 млн руб.