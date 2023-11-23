Доход возникает от суммы, поступившей на счет или от разницы?

Как заполнить 6-НДФЛ за 2023 год: образец

Конец года для бухгалтеров связан с подготовкой годовой отчетности. Приходится отчитываться по доходам компании и сдавать сведения на физических лиц, с которыми было сотрудничество на протяжении года. Особую сложность, по мнению бухгалтеров, представляет расчет годовой 6-НДФЛ за 2023 год, ведь его формирование требует учитывать не только факт начисления зарплаты и иных вознаграждений, но и дату выплаты.