Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 111 111
Есть какие-то безопасные способы уменьшить остаточную стоимость здания?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы по найму жилого помещения в командировке не облагаются НДФЛ. Но налог не придется платить, даже если нет документов на наем жилья.
Юнит-экономика — это фундаментальное понятие в мире бизнеса. Она представляет собой систему анализа и измерения прибыльности отдельных единиц продукции или услуги. Под «юнитом» в данном контексте понимается одна конкретная продуктовая единица или услуга, которая продается в компании. Цель юнит-экономики — определить, сколько вы зарабатываете на каждом таком юните.
При получении оплаты от покупателей (заказчиков) самозанятый должен сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его клиенту.
Сегодня мы поговорим об архетипах. Приведем пример распределения известных персонажей и людей по архетипам, а также рассмотрим применение архетипов в брендинге и маркетинге.
Здравствуйте. Есть здание. Нужно уменьшить его остаточную стоимость (по бухучету) раз в 7 хотя бы... Есть какие-то безопасные способы?
Вот и прошли IPO Южуралзолота и Евротранса. Как говорят в таких случаях — разнонаправленно. АЗС пошла по пути пиджаков, а золотое IPO всё равно не пошло по пути астрономических айтишников. Пора кинуть на них первый взгляд.
Если работодатель произвел выплату зарплаты в рабочий день, но уже в нерабочее время, это законно.
Вход платёжной систем ына многомиллиардный финтех-рынок Китая всегда был очень сложным и занял почти 10 лет.
Добрый день. Находилась в отпуске по уходу до 3 лет до октября 2023. Уволилась и через месяц узнала, что беременна. Могу ли устроиться на работу и при подаче больничного по БиР и оформлении отпуска по уходу написать заявление на замену лет? ( получается разные работодатели)
Управляющие ТСЖ, нужен ваш совет! Недавно начала вести учет и столкнулась с трудностями при заполнении ОЦИС. Как правильно отразить расходы на ремонт и содержание общего имущества? Ваш опыт и рекомендации будут крайне полезны!
Мнение Руководителя ФНС о необходимости обеспечительных мер
В условиях беспрецедентных западных санкций этот законопроект может быть «контрольным выстрелом» в сторону компаний и ИП, что неминуемо уничтожит малый и средний бизнес с потерей рабочих мест, налогов и, в результате, затормозит восстановление и развития экономики.
Повторное требование об уплате со ссылкой на переходные положения 263-ФЗ незаконны.
Матвиенко после принятия федерального бюджета предложила Силуанову «пару дней передохнуть».
Стоимость проживания в премиальных отелях выросла на 14%, а в бюджетных на 8-11%.
На российском рынке стало больше брендов отечественных компаний, тогда как процент зарубежных марок сокращается.
Налогоплательщики имеют право на сверку по ЕНП. Необходимые документы для этого утверждает ФНС.
Теперь мы вместе будем решать сложные вопросы: направлять запросы в Минфин, ФНС, Роструд и иные ведомства, добиваясь ответов, на реально волнующие бухгалтеров вопросы. А также будем освещать вопросы, поднятые ассоциацией у нас на портале.
Компаниям разрешат применять налоговые льготы, которые раньше были в соглашении об избежании двойного налогообложения.
Если самозанятый решит свернуть свой бизнес и сняться с учета, он может сделать это без проблем, в том числе – через приложение «Мой налог».
Добрый вечер. Каждое последующее уведомление за один и тот же период аннулирует предыдущее. Если вы подадите новое уведомление за период с 23.10.2023 по 22.11.2023 с правильной суммой, оно аннулируетУведомление по НДФЛ
Добрый день. При таком виде деятельности можно применять НПД, потому что лицо продает товар, который самостоятельно производит. Это не перепродажа готового товара, на которую есть запрет (пп.2 п.2 ст.Самозанятость
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