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Красный уголок бухгалтера

Есть какие-то безопасные способы уменьшить остаточную стоимость здания?

Здравствуйте. Есть здание. Нужно уменьшить его остаточную стоимость (по бухучету) раз в 7 хотя бы... Есть какие-то безопасные способы?
19

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 111 111

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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