Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Walyyy Walyyy
В стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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lenakuznetsova.buh: так речь идет об одном и том же НДС… Этот НДС - налог федерального бюджета, а не ФНС или ФТС. И у этого бюджета есть администраторы, их сотни. ФНС и ФТС - одни из них. lНДС, уплаченный на таможне при импорте из Китая, не отображается на ЕНС
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