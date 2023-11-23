В стройке сервисное обслуживание объектов сданных на какой счёт списывать дт 20 или д 25?

Добрый день! Сама по себе запись Вас права на патент не лишит. Все-таки решающее значение имеют реальные работы, а не как их записали. Но ради большей безопасности я бы рекомендовал писать «по сборке

Надежда К Эксперт

lenakuznetsova.buh: так речь идет об одном и том же НДС… Этот НДС - налог федерального бюджета, а не ФНС или ФТС. И у этого бюджета есть администраторы, их сотни. ФНС и ФТС - одни из них. l