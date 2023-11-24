Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Дина
Можно ли ответ на требование отправить через ЛК на сайте налоговой?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Брокер закроет все непокрытые короткие позиции по иностранным ценным бумагам. Их стоимость будет формироваться в зависимости от цен на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq в момент закрытия.
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Можно подать одно уведомление, сразу на всю сумму патента. Это раньше несколько подавали, по мере уплаты взносов. А теперь взносы не важны.Уменьшение ПСН на взносы при отказе налоговой
Добрый день. Но вы сами написали в вопросе, что у вас условие о выплате бонуса привязано к курсу иностранной валюты. Это и есть установление зарплаты в у.е. или валюте.Привязка премии к курсу валюты
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За октябрь мы получили обновлённую форму отчёта о реализации, где увидели новое понятие «Баллы за скидки». Что же это такое? Давайте вместе разбираться.
Здравствуйте! Налоговая прислала требование для ИП предоставить пояснения и по зарплате ниже отраслевой. Требование прислали по ТКС, отправляем ответ по ТКС через нашего оператора и приходит отказ, влет ошибку. Можно ли ответ на требование отправить через ЛК на сайте налоговой?
У ФНС появился новый сервис с обратной связью. Он позволяет направлять информацию об отсутствии в государственном адресном реестре сведений об адресных объектах.
С 2024 года больше ИТ-компаний смогут платить пониженный налог на прибыль. Льготы возможны для компаний ИТ-сферы, аккредитованных Минцифры и включенных в спецреестр.
Понимаю, что слово «осознанность» для некоторых кажется заезженным и утерявшим свою значимость ввиду частоты его использования коучами, бизнес-тренерами и психологами, однако ситуация, свидетелем которой я стала на днях, заставила меня написать эту заметку. И говорить мы будем именно об осознанности в бизнесе.
Предприятия, которые работают в приоритетных отраслях экономики, смогут получать субсидии от государства, только если они применяют технологии искусственного интеллекта.
Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста, теоретический вопрос. почему при применении ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора в первые месяцы большие процентные расходы, которые идут на спад под конец срока аренды. Какой в этом экономический смысл?
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