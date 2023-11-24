Можно ли ответ на требование отправить через ЛК на сайте налоговой?

Как начислять взносы в ФНС на выплаты иностранцам

Обязанность уплаты страховых взносов за иностранных исполнителей напрямую связана с их статусом. Разберем, какие бывают статусы, как нужно начислять и платить взносы за разные категории иностранцев. Что изменилось в 2023 году и какую отчетность по этим выплатам нужно сдавать в ИФНС.