У ИП 5 патентов по Московской области. Куда сдавать уведомление об уменьшении патента?

Добрый вечер. Если у вас покупатели крупные фирмы и заводы, то им интересен НДС. А при УСН его нет. Можно потерять покупателей.

Надежда К Эксперт

Так тем более, метод начисления. Вы можете, конечно, настучать в налоговую на продавца, из принципа. Но ничего не мешает вам принять в расходы ОС, если у вас есть накладные (товарные чеки), авансовый