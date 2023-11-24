Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина Тихомирова
У ИП 5 патентов по Московской области. Куда сдавать уведомление об уменьшении патента?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Депутат Нина Останина обратилась к Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять кредит.
Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника в опьянении, по медицинским показаниям, а также если работник не прошел проверку знаний по охране труда.
Привет! Я Павел Молянов — руководитель агентства контент-маркетинга «Сделаем». Сегодня поговорим про иллюстрации.
Forbes назвал самые убыточные российские компании в 2022 году. Их суммарный убыток составил почти 1,1 трлн руб. Посмотрев список вы сильно удивитесь.
Добрый вечер! У ИП 5 патентов по Московской области. Куда сдавать уведомление об уменьшении патента? Заранее благодарна.
Самозанятыми могут стать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность и за какой период сдавать при потере права на патент.
Есть несколько моментов, которые важно учитывать, выстраивая общение с подчиненными. Именно они предопределяют эффективность коммуникаций между руководителем и сотрудниками. Однако многие управленцы пренебрегают этими правилами и часто допускают ошибки, которые серьезно снижают мотивацию и лояльность персонала. Об этих ошибках и пойдет речь в статье.
Суточные в командировке не облагаются НДФЛ в пределах лимита. Для командировок в новые регионы этот лимит – повышенный.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кому-нибудь уже приходило письмо из военкомата с запросом о предоставлении информации о перечне автомобилей? У нас есть не много автомобилей, они легковые и под перечень авто, которые необходимо передать государству в случае объявления военного положения не подходят.
Предпринимателям удалось сэкономить на выплате штрафов порядка 200 млрд рублей. Мораторий на проверки не привел к росту нарушений со стороны бизнеса.
Средний заработок применяется при расчете отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, командировочных, выходных пособий, оплаты дня медосмотра и т.п.
В праве, простите за тавтологию, есть правило: все написанное, толкуется буквально. Что написал, то и получил.
Здравствуйте, подскажите, подскажите, толковые курсы бухгалтер ВЭД. Здесь активно рекламируют Клерк, кто-нибудь проходил? Отзывы в интернете не очень.
Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.
Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5.
Все чаще работодатели требуют от бухгалтеров все больше навыков в смежных отраслях, например, финансовом и управленческом учете. Так что же учить, бюджетирование? Финансы? Или все сразу?
Тем, кто не будет ходить в МФЦ за оформлением пособий, а подавать документы дистанционно через Госуслуги, предложили платить на 10% больше.
Добрый вечер. Подскажите плиз, если ИП был на ОСНО в 23,а в 24 переходит на УСН, но у него лизинг недоплачен. То при переходе НДС надо будет восстанавливать?
Основной капитал — строка в балансе как таковая для него не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала (далее — ОК), разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.
Добрый вечер. Если у вас покупатели крупные фирмы и заводы, то им интересен НДС. А при УСН его нет. Можно потерять покупателей.С ООО в УСН
Так тем более, метод начисления. Вы можете, конечно, настучать в налоговую на продавца, из принципа. Но ничего не мешает вам принять в расходы ОС, если у вас есть накладные (товарные чеки), авансовыйВерно ли суждение?
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