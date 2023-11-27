Проблемы с МЧД при сдаче отчета в другом регионе: поиск решения

Столкнулась с отказом налоговой в другом регионе из-за якобы отсутствующей МЧД, несмотря на её подтверждение в системах Контур, Астрал и 1С. ИФНС не предоставила решения, оставив вопрос на откуп региональной налоговой. Как поступить в этой ситуации?

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией: МЧД сделана, в реестре налоговой она есть. Сдаю отчет в другом регионе, но отчет не принимают, указывая на отсутствие доверенности. Звоню в налоговую, говорю, что доверенность есть, но они ее не видят и предлагают сделать новую. Это странно, ведь Контур, Астрал, 1С Отчетность подтверждают, что доверенность есть и она зарегистрирована в реестре.

На горячей линии ИФНС не знают, как помочь, советуют разбираться с ИФНС региона, куда отправляется отчет. Как быть в такой ситуации?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Людмила В